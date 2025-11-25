Макрон побачив можливість "реального прогресу" для миру в Україні
25 листопада 2025, 21:33
Фото: Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "нарешті з'явився шанс досягти реального прогресу на шляху до міцного миру" в Україні.
Про це французький політик сказав у вступному слові під час зустрічі "коаліції охочих", відео в Х опублікував BFM TV.
За словами Макрона, абсолютною умовою міцного миру є надійні гарантії безпеки для України.
Французький президент зазначив, що "переговори набувають нового імпульсу" й потрібно "за будь-яку ціну зберегти цей темп".
На думку Макрона, рішення, які торкаються інтересів Європи й НАТО, потребують спільної підтримки європейських партнерів і союзників по Альянсу.
Як вказав Sky News, засідання "коаліції охочих" у режимі онлайн присвячене розробленню "мирного плану" щодо України.
Зустріч очолюють Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.