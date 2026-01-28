Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Макрон зібрав лідерів Данії та Гренландії у Парижі на тлі інтересу США до Арктики

28 січня 2026, 16:18
Фото: Укрінформ
Франція, Данія та Гренландія демонструють єдність на тлі геополітичної напруги.

Президент Франції Еммануель Макрон з'явився разом із прем'єр-міністрами Данії та Гренландії в Єлисейському палаці в Парижі, щоб підкреслити солідарність Франції на тлі постійного інтересу президента США Дональда Трампа до Гренландії.

Троє лідерів зустрілися в Парижі в рамках ширшої кампанії з метою мобілізації підтримки для Гренландії, після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні 27 січня.

Про це пише The Guardian.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен подякувала Макрону за постійну підтримку, зокрема за його торішній візит до столиці Гренландії Нуука, а також за готовність Франції долучитися до зміцнення безпеки в Арктиці.

Вона наголосила, що "в ситуації, коли світовий порядок, яким ми його знаємо, перебуває під тиском, швидко змінюється [або] можливо, зникає, нам потрібна сильніша Європа, ніж будь-коли".

"Якщо хтось загрожує нам ззовні, ми об’єднаємося і дамо відповідь", — додала прем'єрка.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен висловився в подібному дусі.

"Наша тісна співпраця в цій ситуації стосується не тільки Гренландії. Вона виходить за межі Гренландії. Для нас це стосується цінностей у світі: нашої демократії, поваги до міжнародного права і порядку, доброчесності", — сказав він.

СШАГренландіяЕмануель Макрон

Більше публікацій

