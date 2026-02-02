Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Маск відновлює стосунки з Трампом: виділив $10 млн на республіканців

02 лютого 2026, 18:37
Маск відновлює стосунки з Трампом: виділив $10 млн на республіканців
Фото: з вільних джерел
Маск зробив щедру пожертву республіканцям перед проміжними виборами та провів вечірню зустріч з Трампом, сигналізуючи про своє повернення у політичну гру.

Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск минулого місяця пожертвував $10 млн на підтримку республіканців у майбутніх проміжних виборах до Конгресу США.

Як повідомляє  Financial Times, дані Федеральної виборчої комісії показують, що Маск розділив суму порівну: по $5 млн кожному з двох основних фондів збору коштів для кандидатів до Сенату та Палати представників.

Ці пожертви відбулися за кілька тижнів до того, як мільярдер провів вечерю з колишнім президентом Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. Раніше Маск і Трамп мали конфлікт: у червні 2025 року Маск натякав на причетність Трампа до матеріалів, пов’язаних із покійним злочинцем Джеффрі Епштейном. Після зустрічі Трамп охарактеризував Маска як "хорошого хлопця".

Слід зазначити, що недавні $10 млн і лише частина з понад $250 млн, які Маск витратив на підтримку передвиборчої кампанії Трампа у 2024 році. Торік він також витратив понад $23 млн на консервативного кандидата до Верховного суду Вісконсину, який програв.

Аналітики вважають, що ці пожертви свідчать про те, що Маск знову утвердився як потужна фінансова сила у республіканській політиці. На піку свого конфлікту з Трампом минулого року Маск навіть оголосив про плани створити "Партію Америки", щоб протистояти "однопартійній системі", яку він критикував за "банкрутство країни". Проте зараз, схоже, він відмовився від цих планів.

 

Дональд ТрампІлон Маск

Останні матеріали

Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Політика
Режим під тиском. Які уроки міг винести кремль з повстання в Ірані – CEPA
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 17:53
Сексуальна імперія Епштейна була
Політика
Сексуальна імперія Епштейна була "медовою пасткою КДБ". 9629 документів стосуються москви – Daily Mail
Переклад iPress – 02 лютого 2026, 12:18
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Політика
Риторика і реальність. Як заяви Трампа та путіна накладаються на ситуацію на фронті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 лютого 2026, 23:45
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Технології
Від геолокації до аналізу даних. ICE отримала потужні інструменти для відстеження підозрюваних і протестувальників – Washington Post
Переклад iPress – 30 січня 2026, 16:48
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Долар під тиском. Як рішення Трампа можуть вдарити по курсу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 30 січня 2026, 14:57
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Політика
Контраст настроїв. Оптимістична Литва присоромлює Велику Британію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2026, 12:48
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється