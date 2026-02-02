Маск відновлює стосунки з Трампом: виділив $10 млн на республіканців

Маск зробив щедру пожертву республіканцям перед проміжними виборами та провів вечірню зустріч з Трампом, сигналізуючи про своє повернення у політичну гру.

Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск минулого місяця пожертвував $10 млн на підтримку республіканців у майбутніх проміжних виборах до Конгресу США.

Як повідомляє Financial Times, дані Федеральної виборчої комісії показують, що Маск розділив суму порівну: по $5 млн кожному з двох основних фондів збору коштів для кандидатів до Сенату та Палати представників.

Ці пожертви відбулися за кілька тижнів до того, як мільярдер провів вечерю з колишнім президентом Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго. Раніше Маск і Трамп мали конфлікт: у червні 2025 року Маск натякав на причетність Трампа до матеріалів, пов’язаних із покійним злочинцем Джеффрі Епштейном. Після зустрічі Трамп охарактеризував Маска як "хорошого хлопця".

Слід зазначити, що недавні $10 млн і лише частина з понад $250 млн, які Маск витратив на підтримку передвиборчої кампанії Трампа у 2024 році. Торік він також витратив понад $23 млн на консервативного кандидата до Верховного суду Вісконсину, який програв.

Аналітики вважають, що ці пожертви свідчать про те, що Маск знову утвердився як потужна фінансова сила у республіканській політиці. На піку свого конфлікту з Трампом минулого року Маск навіть оголосив про плани створити "Партію Америки", щоб протистояти "однопартійній системі", яку він критикував за "банкрутство країни". Проте зараз, схоже, він відмовився від цих планів.