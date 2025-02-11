Міністр фінансів США відвідає Україну для переговорів про доступ до корисних копалин(оновлено)

Зеленський раніше висловлював готовність України до співпраці з США в сфері корисних копалин.

Міністр фінансів Скотт Бессент відвідає Україну цього тижня в рамках початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин, повідомляють люди, знайомі з цим питанням, які говорили на умовах анонімності. Бессент, який стане першим членом кабінету Дональда Трампа, який відвідає країну, їде до Києва через кілька днів після того, як президент заявив, що його адміністрація хоче укласти угоду з Україною про доступ до природних ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від російського вторгнення.

Про це пише Bloomberg.

Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. Згідно з оцінками уряду, вони можуть коштувати трильйони доларів.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив візит глави Мінфіну Скотта Бессента до України найближчим часом.

За словами Трампа, під час свого візиту до України Бессент проведе зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

"Ця війна повинна і скоро закінчиться - занадто багато смертей і руйнувань. США витратили мільярди доларів по всьому світу, а результатів мало. Коли Америка сильна, у світі панує мир", - написав Трамп.

Раніше ми писали, що українські корисні копалини, особливо деякі рідкісні елементи, потрібні США у глобальному протистоянні з Китаєм, саме тому Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб Київ зберіг контроль над покладами, яким загрожує російська окупація.