Міноборони білорусі будує нове військове містечко за 40 км від кордону з Україною

Завершення будівництва військового об'єкта очікується до 2027 року.

білорусь будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною, де, ймовірно, розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

Про це пише білоруська служба "Радіо Свобода".

Як повідомляє видання, будівництво військового об’єкту розпочалося 2023 року та має завершитися 2027 року. Перша черга будівництва має бути здана вже в березні 2024 року.

Видання зазначає, що будівництво може бути пов’язане із заявами президента білорусі олександра лукашенка в травні 2022 року, який тоді оголосив про створення в збройних силах "Південного оперативного командування"

Будівництво відбувається на території кількох колишніх дитячих таборів.

Колишній білоруський офіцер, який нині воює в полку Каліновського у коментарі виданню зазначив, що нове військове містечко може стати передовою базою на випадок можливого нападу на Україну з півночі – для захоплення Чернігова.

Також військовий експерт Олег Жданов зазначив виданню, що ймовірно, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.