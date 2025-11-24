Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через пост про Голокост

24 листопада 2025, 08:33
Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через пост про Голокост
Табір смерті Аушвіц-Біркенау. Фото: infosmi.net
Польща та Ізраїль вже майже десять років перебувають у стані періодичного конфлікту щодо термінології Голокосту.

Між Польщею та Ізраїлем загострилася суперечка через допис, оприлюднений офіційною ізраїльською установою, яка займається вшануванням пам’яті жертв Голокосту. Цей допис викликав значний резонанс і спричинив вимогу польських чиновників щодо його коригування.

Про це повідомляє TRT World.

Яд Вашем, Всесвітній центр пам'яті жертв Голокосту, розташований в Єрусалимі, опублікував у соцмережі X допис, в якому йшлося: "Польща була першою країною, де євреїв змушували носити особливий знак, щоб ізолювати їх від навколишнього населення".
 
Цей пост викликав хвилю критики в Польщі. Коментатори вказали на звичне розчарування: ототожнення Польщі з Польщею, окупованою Німеччиною під час Другої світової війни. Хоча, на перший погляд, суперечка стосується термінології, вона зачіпає глибші побоювання щодо історичної пам'яті, суверенітету та політики в регіоні.
 
Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, відповів безпосередньо під дописом: "Будь ласка, уточніть, що ви маєте на увазі "Польща, окупована Німеччиною". Мацей Вевіор, речник Міністерства закордонних справ, опублікував відповідь, повністю процитувавши виправлення, зроблене польським музеєм Аушвіц-Біркенау: "Якщо хтось і повинен знати історичні факти, то це Яд Вашем. Вони повинні бути повністю обізнані про те, що Польща на той час була окупована Німеччиною, і саме Німеччина запровадила та застосовувала цей антисемітський закон".
 
Аркадіуш Мулярчик, член Європейського парламенту, також відповів, що Яд Вашем не повинен приховувати правду: "Польща була першою жертвою Другої світової війни, а не виконавцем злочинів. Голокост був німецьким злочином – це факт, який не підлягає обговоренню чи «переосмисленню".
 
Після хвилі критики Яд Вашем опублікував уточнюючий допис, де вже прямо зазначив, що символи євреїв були запроваджені німецькою владою. Однак це не заспокоїло польських посадовців: багато хто наполягав, що формулювання все ще нечітке й мало би містити слова "німецька окупаційна влада" або "Польща під німецькою окупацією".
 
Зазначається, що Польща та Ізраїль вже майже десять років перебувають у стані періодичного конфлікту щодо термінології Голокосту. Для Польщі надзвичайно важливо зберегти розмежування між нацистською окупацією та діяльністю Польської держави. Країна втратила суверенітет після вторгнення нацистської Німеччини в 1939 році і не ухвалювала антиєврейських законів.

 

концтабірвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється