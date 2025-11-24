Між Польщею та Ізраїлем виникла суперечка через пост про Голокост

Польща та Ізраїль вже майже десять років перебувають у стані періодичного конфлікту щодо термінології Голокосту.

Між Польщею та Ізраїлем загострилася суперечка через допис, оприлюднений офіційною ізраїльською установою, яка займається вшануванням пам’яті жертв Голокосту. Цей допис викликав значний резонанс і спричинив вимогу польських чиновників щодо його коригування.

Про це повідомляє TRT World.

Яд Вашем, Всесвітній центр пам'яті жертв Голокосту, розташований в Єрусалимі, опублікував у соцмережі X допис, в якому йшлося: "Польща була першою країною, де євреїв змушували носити особливий знак, щоб ізолювати їх від навколишнього населення".

Цей пост викликав хвилю критики в Польщі. Коментатори вказали на звичне розчарування: ототожнення Польщі з Польщею, окупованою Німеччиною під час Другої світової війни. Хоча, на перший погляд, суперечка стосується термінології, вона зачіпає глибші побоювання щодо історичної пам'яті, суверенітету та політики в регіоні.