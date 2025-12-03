Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Могеріні звільнили з-під варти у справі про корупцію в Коледжі Європи

03 грудня 2025, 14:07
Могеріні звільнили з-під варти у справі про корупцію в Коледжі Європи
Федеріка Могеріні. Фото: europeanvoice.com
Коледж Європи заявив, що співпрацюватиме з владою у цій справі.
Бельгійська влада звільнила з-під варти колишню керівницю зовнішньої політики ЄС Федеріку Могеріні, чиновника Європейської комісії Стефано Санніно та третього підозрюваного після допиту у справі про корупцію. 
 
Про це повідомляють Euronews.
 
Наразі їм не висунуто обвинувачень. Трьох підозрюваних затримали у вівторок після того, як Європейська прокуратура розпочала розслідування шахрайства, пов'язаного з Коледжом Європи для молодших дипломатів, що фінансується ЄС.
 
Могеріні була головною представницею ЄС із зовнішньої політики у Європейській службі зовнішніх дій (EEAS) протягом п’яти років – з 2014 по 2019-й. У 2020 році вона стала ректором Коледжу Європи. Цей заклад, що базується в Брюгге, має тісні зв'язки з інституціями ЄС та є навчальним майданчиком для майбутніх співробітників ЄС.
 
Санніно обіймає посаду директора Генерального директорату Європейської комісії з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки (DG MENA). Він також був генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх дій з 2021 по 2024 рік. У лютому Санніно став директором Генерального директорату Європейської комісії з питань Близького Сходу, Північної Африки та країн Перської затоки.
 
Поліція обшукала приміщення Коледжу Європи в Брюгге та Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі. Європейська прокуратура повідомила, що третій підозрюваний є старшим співробітником Коледжу Європи. За даними італійської преси, підозрюваний є громадянином Італії.
 
Обвинувачення стосуються шахрайства та корупції у сфері закупівель, конфлікту інтересів та порушення професійної таємниці. Їх звільнили, оскільки вони вважається, що вони не можуть втекти”, – йдеться в заяві для преси.
 

 

