Молдова призупинила роботу одного з КПП на кордоні з Україною
Молдова у середу, 22 лютого тимчасово призупинила роботу КПП Ларга-Кельменці, що на кордоні з Україною.
Про це повідомляє видання Newsmaker.
Наголошується, що причинаа такого рішення через можливі ракетні атаки росіян по українських містах.
"Прикордонна поліція попередила про тимчасове зупинення роботи КПП Ларга-Кельменці на молдовсько-українському кордоні. Українські компетентні органи не дозволяють перетин державного кордону через ризик повітряних атак з боку рф на Україну", - йдеться в повідомленні.
Втім, скільки не буде праювати КПП, не повідомлється.