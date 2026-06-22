Молдова вимагає негайного старту всіх переговорних кластерів з ЄС

Санду наголосила, що відкриття всіх кластерів має відбутися без затримок.

Молдова готова до відкриття всіх переговорних кластерів у межах вступу до ЄС, тому процес має бути запущений негайно і без затримок.

Про це заявила президентка Мая Санду після саміту Молдова–ЄС.

За її словами, країна вже підтвердила свою готовність до старту перемовин за всіма кластерами, що, зокрема, визнають Єврокомісія та Рада ЄС.

"Технічно ми готові до того, щоб були відкриті всі переговори за всіма кластерами. Це підтверджено і Комісією, і Радою ЄС. Ми готові, і ми вважаємо, що цей процес має відбутися негайно і без затримок", – сказала Санду.

Вона наголосила, що процес вступу до ЄС має ґрунтуватися на оцінці реального прогресу, і висловила впевненість, що подальші кроки будуть ухвалені найближчим часом.

Вдень 22 червня Фон дер Ляєн пояснила підхід до переговорів з Україною і Молдовою.