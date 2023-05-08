Ми повинні забезпечити постійну та зростаючу підтримку України з боку Європейського Союзу – Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликав збільшити фінансову підтримку України.

Президент Гітанас Науседа заявляє, що солідарність Європейського Союзу (ЄС) є важливою для забезпечення фінансової підтримки України, яка має збільшуватися, а також необхідно збільшити фінансування інших сфер, пов’язаних із безпекою Співтовариства.

Про це він сказав у розмові із з єврокомісаром із бюджету та адміністрування Йоганнесом Ганом, повідомляє LRT.

"З огляду на триваючу російську агресію та нагальні потреби у відновленні критичної інфраструктури України, ми маємо забезпечити продовження та збільшення фінансової та гуманітарної підтримки України з боку ЄС", – сказав Науседа.

Він також обговорив із Ганом фінансування пріоритетів ЄС на період 2021-2027 років і перегляд середини багаторічної фінансової програми. За словами литовського президента, основний акцент має бути зроблено на забезпеченні сталого розвитку ЄС і на фінансуванні тих галузей, які потребують основної уваги.

Науседа додав, що також важливо збільшити фінансування в галузях, пов'язаних із безпекою європейців і війною росії проти України, таких як військова мобільність, захист кордонів і розв'язання проблем біженців.