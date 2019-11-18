Миселюк: за арештом Гриценко стоїть Коломойський?

На переатестацію прокурорів, яка проходила нещодавно, Кулик не прийшов. Внаслідок чого генпрокурор Рябошапка заявив, що з 1 січня Кулик в ГПУ більше не працює

Прокурор Костянтин Кулик, що веде справу, за якою в суботу, 16 листопада, заарештували голову правління Укрексімбанку Олександра Гриценко, пов'язаний з Ігорем Коломойським, і саме Коломойський може стояти за арештом, вважає директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк.

Олександра Гриценко звинуватили в пособництві легалізації брудних грошей Януковича. За повідомленням СБУ, він нібито вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів, повідомлє "Антикор".

"Єдиний пов'язаний з Януковичем медіа-холдинг, який коли-небудь перебував під арештом, - УМХ Сергія Курченко. Але виданий Укрексімбанком цьому медіа-холдингу кредит, нехай не відразу й за рішенням суду, було стягнуто на користь банку ще в 2016 році. Державний банк не просто не постраждав, а й заробив. У чому можна звинуватити Гриценко, незрозуміло. Особливо враховуючи, що він очолив Укрексім влітку 2014 року, коли продаж холдингу вже давно був закінчений", - розмірковує політолог.

Але справу веде прокурор Костянтин Кулик, а отже привід завжди знайдеться, додає він.

"ЗМІ неодноразово писали про зв'язки цього прокурора з Коломойським, до якого Кулик кілька разів літав до Ізраїлю. Півроку тому, перед президентськими виборами, Кулик в прямому ефірі 1 + 1 звинуватив вже колишнього президента Петра Порошенка: нібито той втручається в хід розслідувань проти його соратників. У цей момент в студію увійшов Порошенко і попросив доказів. Їх у Кулика не виявилося", - пише Миселюк.

Крім того, за його словами, будучи прокурором АТО, Кулик став фігурантом кримінальної справи НАБУ про незаконне збагачення, але Конституційний суд дуже вчасно для нього вирішив, що незаконне збагачення - це не кримінальний злочин. Газета ж "Нью Йорк Таймс" назвала його людиною, яка буквально втрутилася у вибори президента США, оскільки саме він вів справу проти компанії Burisma сина Джо Байдена.

На переатестацію прокурорів, яка проходила нещодавно, Кулик не прийшов. Внаслідок чого генпрокурор Рябошапка заявив, що з 1 січня Кулик в ГПУ більше не працює.

"Отже, знаючи, що його дні в Генпрокуратурі полічені, Кулик йде в останній бій - проти Олександра Гриценко. Але навіщо взагалі хапати маловідомого банкіра за темні справи Януковича, коли гроші банку були повернуті? Чому винним призначили саме Гриценко, який до 2014 року працював не просто в іншому банку, а навіть в іншій країні? Або бій насправді не проти нього? Якщо допустити, що за діями Кулика стоїть Коломойський, то основною метою Коломойського, як і раніше, є арешт Порошенко. Саме його Ігор Валерійович вважає основною причиною всіх своїх бід", - вважає Андрій Миселюк.