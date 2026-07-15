На Бєлгородщині український дрон влучив у російський ударний вертоліт Мі-28

Мі-28 – російський ударний вертоліт, призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей на малих висотах.

Українські військові уразили російський вертоліт Мі-28 у польоті над Бєлгородською областю.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

За його словами, гелікоптер збили близько 10 ранку військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог" в районі населеного пункту Вязове на Бєлгородщині.

Мі-28 – російський ударний вертоліт, призначений для знищення бронетехніки, живої сили та повітряних цілей на малих висотах. Він оснащений 30-мм гарматою, керованими протитанковими ракетами та некерованими авіаційними боєприпасами.