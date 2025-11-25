Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАБУ знайшло пів тисячі досьє на детективів та депутатів

25 листопада 2025, 16:53
НАБУ знайшло пів тисячі досьє на детективів та депутатів
Фото: nabu.gov.ua
У так званому бек-офісі фігурантів справи про корупцію в енергетиці знайшли 527 довідок на детективів НАБУ та різних посадовців.
Детективи НАБУ під час обшуків за "справою Міндіча" виявили більше 500 досьє на працівників НАБУ та САП, а також на депутатів, які могли використовуватись для тиску на осіб.
 
Про це заявив детектив НАБУ Олександр Абакумов.
 
Зазначається, що у так званому бек-офісі фігурантів справи про корупцію в енергетиці знайшли 527 довідок на детективів НАБУ та різних посадовців.
 
За його словами, фігуранти стежили за діяльністю детективів НАБУ та їхнім пересуванням по Києву з використанням бази "Безпечне місто".
 
"Ми бачимо збір інформації про місця мешкання детектив НАБУ, їхніх родичів, їхніх дітей, контактних даних та всякої інформації, яку можуть використати для тиску", - сказав Абакумов.
 
Слідчі також встановили, що члени організації загалом зібрали 527 довідок щодо різних впливових людей у державі.
 
На кого збирали досьє працівники бек- офіса:
 
  • 15 детективів НАБУ, які займалися розслідуваннями. Серед них – детективи НАБУ Руслан Магамедрасулов, Віталій Тебекін, Євген Токарєв, які отримали підозри;
  • 16 чинних народних депутатів, зокрема члени Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна та Ярослав Железняк;
  • 18 міністрів та їхніх заступників;
  • 9 співробітників СБУ;
  • 10 журналістів, серед них – Юрій Ніколов, нині покійний Олексій Шалайський та ін.;
  • Екс-голова "Укренерго" та колишній голова "Нафтогазу".
 
Цікаво, що на частині довідок є позначка "звіт сформовано виключно для внутрішнього користування без права на розповсюдження". Це може свідчити, що інформацію брали із закритих баз даних, можливо, одного з правоохоронних органів.
 
За словами Абакумова, частина файлів сформована 17 липня 2025 року – до скандальних масових обшуків у НАБУ.
 
"Щодо співробітників НАБУ ми бачимо тенденцію. Наприклад, я підписую запит на "Енергоатом" щодо отримання окремих документів 22 січня 2025 року. А вже через 8 днів, 30 січня, у цієї злочинної організації вже є профіль на мене", - зазначив детектив.
 
Він також вважає, що одним із джерел "витоків" для потенційних підозрюваних НАБУ є "цілеспрямована робота інших органів влади чи правоохоронних органів".

 

