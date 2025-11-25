НАБУ знайшло пів тисячі досьє на детективів та депутатів

У так званому бек-офісі фігурантів справи про корупцію в енергетиці знайшли 527 довідок на детективів НАБУ та різних посадовців.

Детективи НАБУ під час обшуків за "справою Міндіча" виявили більше 500 досьє на працівників НАБУ та САП, а також на депутатів, які могли використовуватись для тиску на осіб.

Про це заявив детектив НАБУ Олександр Абакумов.

За його словами, фігуранти стежили за діяльністю детективів НАБУ та їхнім пересуванням по Києву з використанням бази "Безпечне місто".