"Нафтогаз" обговорює з іноземними сервісними компаніями можливість створення спільного підприємства

"Ми зацікавлені тут у двох аспектах. Перший - це ефективність. Великі гравці, які мають більше досвіду і компетенції явно додадуть якості нашим буровим послугам. Друге - це нові клієнти. Ми сподіваємося, що ті компанії, які прийшли на український ринок і буритимуть в Україні, зможуть користуватися цими установками. Так само ми зможемо продавати ці послуги до сусідніх країн, наприклад Румунії, Польщі, Угорщини", - зазначив голова НАК.

НАК "Нафтогаз України" обговорює з великими західними компаніями, що надають бурові послуги, можливість створення спільного підприємства, яке керувало би буровими установками групи, повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми наразі перебуваємо на переважно просунутій стадії переговорів із двома великими західними провайдерами бурових послуг, які зацікавлені в тому, щоб створити разом із нами спільне підприємство, яке керуватиме всіма нашими верстатами", - сказав він під час виступу на Українському енергетичному форумі в Києві у вівторок.

За його словами, зацікавленість української компанії в створенні такого підприємства полягає насамперед у підвищенні ефективності використання бурового парку, а також у розширенні кількості клієнтів.

"Ми зацікавлені тут у двох аспектах. Перший - це ефективність. Великі гравці, які мають більше досвіду і компетенції явно додадуть якості нашим буровим послугам. Друге - це нові клієнти. Ми сподіваємося, що ті компанії, які прийшли на український ринок і буритимуть в Україні, зможуть користуватися цими установками. Так само ми зможемо продавати ці послуги до сусідніх країн, наприклад Румунії, Польщі, Угорщини", - зазначив голова НАК.

Він нагадав, що нині буровий парк "Укрбургазу" (входить до "Укргазвидобування") налічує велику кількість застарілих установок "Уралмаш", які виводять з експлуатації. У свою чергу їх замінюють установками Bentec, Honghua і модернізованими верстатами "Уралмаш".

"Верстати точно простоювати не будуть, оскільки ринок у принципі є, і з точки зору державних і приватних компаній, і з точки зору компаній у сусідніх з Україною країнах. Головне питання, яке мене більше непокоїть, це не верстати, не бурові компанії, а це дозвіл на землю", - сказав він, додавши, що схвалює ініціативи парламенту щодо скасування норм про погодження обласними радами надання спеціальних дозволів.

"Питають про проблеми з програмою "2020", що з нею сталося. Ми до цієї дискусії готові. Ми показували багато разів, спілкувалися і з урядом, і з представниками парламенту, говорили, що саме сталося. На це необхідно дивитися комплексно, аналізувати, що відбувалося з дозволами на видобуток, з дозволами на землю. Полтавська облрада. Яка статистика УГВ? 100% відмов. Точно так само і з приватними інвесторами. Якщо вони захочуть бурити, навіть за УРП (а це переважно Полтавська і Харківська області), їм необхідні будуть дозволи. Без вирішення цього питання і зростання видобутку, і використання верстатів будуть обмежені", - підсумував він.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

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