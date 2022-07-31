Населення Криму починає усвідомлювати реальність війни на півострові

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький стверджує, що настрої жителів змінились

Жителі окупованого Криму починають усвідомлювати реальність перенесення війни України проти російського агресора на територію півострова.

Як повідомляє iPress.ua, про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави, – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них вже стає реальністю", – зазначив Скібіцький.

Він також повідомив, що у російських військових підрозділах, які понесли відчутні втрати під час вторгнення в Україну, зростає кількість відмов від продовження контракту. Оскільки росія не визнає, що веде війну, юридичної відповідальності за таку відмову бути не повинно.