RSS
НОВИНИ

Населення Криму починає усвідомлювати реальність війни на півострові

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький стверджує, що настрої жителів змінились
Населення Криму починає усвідомлювати реальність війни на півострові Фото: з вільного доступу

Жителі окупованого Криму починають усвідомлювати реальність перенесення війни України проти російського агресора на територію півострова.

Як повідомляє iPress.ua, про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Поступово до населення Криму це доходить. Ми реально відслідковуємо ті питання, які стосуються суспільних таких настроїв. Скажу одне: по-перше, вони змінилися, змінилися у тих людей, які мають родичів на території нашої держави, – чи то Київ, чи то Харків, родичів на окупованих територіях, де були просто знищені села і міста. І друге – це ті родичі, де брати, сини, батьки загинули… Загроза перенесення війни на територію Криму для них вже стає реальністю", – зазначив Скібіцький. 

Він також повідомив, що у російських військових підрозділах, які понесли відчутні втрати під час вторгнення в Україну, зростає кількість відмов від продовження контракту. Оскільки росія не визнає, що веде війну, юридичної відповідальності за таку відмову бути не повинно.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2022 12:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Перша леді України. Хайп посеред війни

Перша леді України. Хайп посеред війни

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.