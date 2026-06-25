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НАТО готує Україні €70 млрд допомоги без фінансування США – Politico

25 червня 2026, 20:53
НАТО готує Україні €70 млрд допомоги без фінансування США – Politico
Фото: Associated Press/East News
Відповідне рішення можуть ухвалити на саміті Альянсу в Анкарі.

Союзники по НАТО готуються підтвердити масштабну програму військової підтримки України на суму 70 млрд євро під час саміту Альянсу в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня. 

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела серед дипломатів НАТО.

За інформацією видання, проєкт підсумкової декларації передбачає збереження нинішнього рівня допомоги Україні та зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний обсяг підтримки наступного року. При цьому фінансування планують надати без участі Сполучених Штатів.

У документі союзники також мають підтвердити відданість принципу колективної оборони, закріпленому у статті 5 Північноатлантичного договору, та вкотре назвати Росію довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки.

За словами одного з дипломатів, питання підтримки України може стати найбільш дискусійним під час саміту. Водночас інші співрозмовники Politico стверджують, що переговори щодо тексту декларації наразі просуваються без суттєвих ускладнень.

Окремий акцент саміту планують зробити на розширенні оборонного виробництва. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розраховує об'єднати союзників навколо збільшення випуску озброєнь та інвестицій у військово-промисловий комплекс.

У проєкті декларації також ідеться про намір європейських країн нарощувати вкладення у системи протиповітряної оборони, безпілотні технології та далекобійні засоби ураження. Ці кроки розглядаються як частина ширшої стратегії посилення оборонної спроможності Європи на тлі поступового перерозподілу безпекових пріоритетів США.

Крім того, союзники вже погодилися збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2035 року, що має стати одним із ключових рішень майбутнього саміту.

 

НАТОпідтримка України

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