НАТО підключиться до обговорення окремих пунктів мирної угоди щодо України – Рютте

Коментуючи специфіку вступу України до НАТО, Рютте звернув увагу, що необхідний консенсус усіх країн-членів Альянсу, якого зараз немає.

Північноатлантичний альянс братиме участь в обговоренні тих пунктів потенційної мирної угоди між Україною і рф, які пов'язані з НАТО.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на пресконференції.

"Коли справа йде про пов'язані з НАТО речі в угоді про завершення війни в Україні - з цим матимуть справу окремо, і НАТО, очевидно, буде залучено до цього процесу", - запевнив генсек.

Він привітав пропозиції США щодо завершення війни у вигляді мирного плану з 28 пунктів. Це була "початкова чернетка" для початку переговорного процесу.