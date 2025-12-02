Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО підключиться до обговорення окремих пунктів мирної угоди щодо України – Рютте

02 грудня 2025, 19:53
Коментуючи специфіку вступу України до НАТО, Рютте звернув увагу, що необхідний консенсус усіх країн-членів Альянсу, якого зараз немає.
Північноатлантичний альянс братиме участь в обговоренні тих пунктів потенційної мирної угоди між Україною і рф, які пов'язані з НАТО.
 
Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на пресконференції.
 
"Коли справа йде про пов'язані з НАТО речі в угоді про завершення війни в Україні - з цим матимуть справу окремо, і НАТО, очевидно, буде залучено до цього процесу", - запевнив генсек.
 
Він привітав пропозиції США щодо завершення війни у вигляді мирного плану з 28 пунктів. Це була "початкова чернетка" для початку переговорного процесу.
 
Коментуючи специфіку вступу України до НАТО, Рютте звернув увагу, що необхідний консенсус усіх країн-членів Альянсу, якого зараз немає.
 
"Коли йдеться про принципові речі, це Вашингтонська угода 1949 року, а також рішення Вашингтонського саміту 2024 року", - додав генсек.

 

