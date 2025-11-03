Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

НАТО прогнозує стратегічну поразку кремля

03 листопада 2025, 11:45
НАТО прогнозує стратегічну поразку кремля
Голова військового комітету НАТО додав, що з оперативної точки зору, на його думку, війна між росією та Україною зайшла в глухий кут.

У НАТО вважають, що війна між росією та Україною фактично зайшла в глухий кут, а спроби кремля досягти переваги завершилися стратегічною поразкою. 

Про це заявив голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне, повідомляє BBC.

Драгоне заявив, що НАТО буде стояти з Україною до того дня, "коли ми зберемо її за столом переговорів для довготривалого миру".

Голова військового комітету НАТО додав, що з оперативної точки зору, на його думку, війна між росією та Україною зайшла в глухий кут, і "майже настав час сісти та поговорити, бо це марна трата життів".

Вказуючи на той факт, що повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022 році призвело до приєднання до західного альянсу ще двох країн - Фінляндії та Швеції, - адмірал Драгонназвав війну стратегічною невдачею російського диктатора владіміра путіна, попри нещодавній повільний, поступовий прогрес росії на полі бою.

"Вони не отримають дружнього чи маріонеткового уряду, як у білорусі. путін не досягне успіху", - додав він.

На запитання, чи готові європейські країни продовжувати підтримувати оборону України, він відповів, що так. На його думку, це корисно, що вони отримали своєрідний сигнал тривоги й тепер беруть на себе відповідальність за власну оборону.

Щодо ризику майбутніх вторгнень чи нападів, адмірал Драгон сказав, що якщо десь і буде таке місце - і він наголосив на умовному способі - то це, ймовірно, будуть країни Балтії: Естонія, Латвія та Литва.

Але він зазначив, що, як заявляє НАТО, буде запрошено застосування статті 5, яка вважає напад на одну країну рівнозначним нападу на всі, і що НАТО стане на їх захист.

Зауважимо, що раніше сьогодні американський президент Дональд Трамп висловив упевненість, що війну в Україні можливо врегулювати у короткі строки. На його думку, для цього треба кілька місяців.

НАТОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється