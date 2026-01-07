Nestlé відкликає дитяче харчування у десятках країн через ризик небезпечного токсину

Під відкликання потрапили популярні бренди дитячих сумішей SMA, BEBA, NAN та Alfamino.

Компанія Nestlé розширила масштабну кампанію з відкликання дитячого харчування через можливу наявність токсину цереулід у низці сумішей. Якщо раніше перевірки стосувалися переважно Європи, то нині вони охопили країни Африки, Америки та Азії, зокрема Бразилію, Китай і Південну Африку.

Про це повідомляє Reuters.

Під відкликання потрапили популярні бренди дитячих сумішей SMA, BEBA, NAN та Alfamino. Причиною стало можливе забруднення цереулідом — токсином, який може спричиняти сильну нудоту та блювання, особливо небезпечні для немовлят. Водночас Nestlé заявляє, що підтверджених випадків отруєння наразі не зафіксовано, а заходи мають превентивний характер.

За даними регуляторів, офіційні попередження щодо безпеки продукції вже оприлюднили щонайменше 37 країн. Зокрема, у Бразилії й Мексиці йдеться про суміші, вироблені в Нідерландах, у Китаї — про продукцію з Європи, в Австралії — зі Швейцарії. В Африці попередження оголосили ПАР, Намібія та Есватіні, а в Європі — Австрія та більшість країн ЄС.

Міністерство охорони здоров’я Австрії назвало інцидент найбільшим відкликанням в історії Nestlé: перевірки охопили понад 800 найменувань продукції, виробленої більш ніж на десяти заводах у різних країнах.

У компанії пояснили, що джерелом проблеми стала олія арахідонової кислоти від одного з постачальників. Після виявлення ризику Nestlé ініціювала повну перевірку всіх сумішей олій, які використовуються у виробництві дитячого харчування.

Ситуація створила додатковий тиск на нового генерального директора компанії Філіпа Навратіла, який намагається відновити темпи зростання після змін у керівництві. На тлі новин про відкликання акції Nestlé цього тижня втратили близько 5,7%.

Криза розпочалася кілька днів тому з перевірок на одному з європейських заводів і спершу стосувалася лише окремих партій у Німеччині та Австрії. Однак подальший аудит ланцюгів постачання показав, що потенційно проблемна сировина використовувалася для продукції, яка експортувалася по всьому світу.