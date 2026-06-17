Нідерланди готують табори з дронами для полонених окупантів з рф

Військові Нідерландів вперше за останні 30 років проводять навчання такого масштабу.

Армія Нідерландів розпочала масштабні випробування нового типу табору для військовополонених у Марнехейзені. Спеціальний об’єкт розрахований на одночасне утримання до двох тисяч російських солдатів.

Про це повідомляє NL Times.

Військові Нідерландів вперше за останні 30 років проводять навчання такого масштабу. Командування розглядає сценарії масового захоплення ворожих військ як цілком реальні. Тимчасовий центр на полігоні в Гронінгені має показати, як ефективно обробляти великі потоки затриманих, яких будуть тримати далеко від фронту. Бригадний генерал Ніколь де Вольф наголосила: армія не копіює старі моделі. Військові вивчали креслення часів Холодної війни лише для розуміння базових потреб. Дизайн табору повністю переосмислили під сучасні вимоги.