Німеччина та Франція закликають посилити боротьбу з тіньовим флотом рф

Тіньовий флот допомагає Росії обходити західні санкції.

Законодавці Німеччини та Франції закликали до жорсткіших заходів проти кораблів російського тіньового флоту. Зокрема, вони виступили зі спільною ініціативою, пропонуючи посилений контроль та затримання суден у разі порушення чинного законодавства.

Про це повідомляє DW.

ЗМІ отримали проєкт документа, який має ухвалити Німецько-французька парламентська асамблея на засіданні в понеділок, 22 червня. У проєкті законодавці також вимагають додаткових дипломатичних дій щодо держав, під прапором яких ходять кораблі тіньового флоту. У Німеччині таку вимогу підтримують законодавці від ХДС/ХСС, Соціал-демократичної партії та "зелених".

росія за допомогою тіньового флоту намагається обходити західні нафтові санкції. У документі, з яким ознайомилося агентство DPA, також наголошується, що російський тіньовий флот – це не лише геополітична загроза, а й суттєвий ризик для безпеки та екології. Багато танкерів тіньового флоту застарілі, обслуговуються неналежним чином і не відповідають міжнародним стандартам. Окремі такі судна використовуються для шпигунства та диверсій.

"російський тіньовий флот загрожує не лише ефективності наших санкцій, а й безпеці Європи та нашої критичної інфраструктури. Ми повинні реагувати на це разом", – зазначає експерт із питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у парламенті Німеччини Юрген Хардт.

Законодавець від "зелених" Антон Хофрайтер також заявив, що тіньовий флот сприяє постійним надходженням до бюджету рф для фінансування війни проти України, становлячи безпекову загрозу.