Німеччина збільшує виробництво зброї для себе та України– Щольц

російська агресивна війна змусила країни НАТО, і не тільки їх, переглянути свої видатки на оборону та відносини з промисловістю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, на Мюнхенській безпековій конференції, повідомив, що його країна вже робить кроки для посилення власної обороноздатності. Зокрема, поновлюється виробництво боєприпасів для САУ Gepard, яке було припинено кілька десятків років тому.

Про це повідомляє, Укрінформ.

Канцлер підтвердив відданість його країни меті довести витрати на оборону до не менше 2% ВВП, про що він заявив на третій день російської війни проти України. Він також нагадав, що його уряд виділив додатковий пакет Бундесверу обсягом €100 мільярдів.



За його словами, важливим і нелегким питанням є збільшення промислового виробництва збройних систем і боєприпасів.

"Ми маємо зрозуміти, що для нашої безпеки ми маємо… налагодити постійне виробництво найбільш важливих озброєнь і боєприпасів. Уже вживаються кроки для посилення власної обороноздатності, але також для збільшення допомоги Україні. Зокрема, поновлюється виробництво боєприпасів для САУ Gepard, яке було припинено кілька десятків років тому. Україна дуже активно використовує ці системи, вони ефективні, тож слід забезпечити безперебійне постачання боєприпасів. Те ж стосується боєприпасів для танків, це питання зараз обговорюється,"- зауважив Олаф Шольц.

Глава уряду ФРН також зупинився на підвищенні обороноздатності Європи, в чому Німеччина повинна узяти на себе відповідальність. Він згадав про місію Бундесверу на східному фланзі НАТО – в Литві та Словаччині, надання 17 тисяч солдатів для сил швидкого реагування, ініціювання створення європейської системи захисту повітря у рамках НАТО.