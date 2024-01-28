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Німецька Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity, які здатні атакувати на понад 7 км

28 січня 2024, 19:23
Німецька Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity, які здатні атакувати на понад 7 км
Фото: з вільного доступу
Українські оператори завершили тренінг для підготовки інструкторів у Trinity в Україні, що дозволить не долучати німецьких інструкторів.

Німецький виробник дронів Quantum-Systems розпочав постачання 100 дронів Trinity різних модифікацій до України. Про це повідомило видання Deaidua.

У повідомленні вказано про те, що українські оператори завершили тренінг для підготовки інструкторів у Trinity в Україні. Перше доставлення до міської адміністрації Києва відбудеться цього місяця.

Надання відповідної техніки вже відбудеться "за графіком". Раніше ця компанія почала постачати БПЛА Vector. Інформацію підтверджував уряд Німеччини.

Видання зазначило, що спеціальний тренінг дозволяє українським операторам тренуватися на Trinity. Наразі інформацію щодо застосування безпілотників виробництва Quantum-Systems в українських військах не оголосили.

Рішення стосовно постачання БПЛА залежить від Київської міської ради. Саме ця державна інституція отримуватиме безпілотники.

дронивійна в УкраїніНімечина допомогаросія окупанти

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