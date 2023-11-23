Норвегія готова зупинити роботу єдиного пункту пропуску на кордоні з росією

Фінляндія вже заявила про закриття пунктів пропуску на кордоні з росією через міграційний тиск. У Норвегії кажуть, що поки що слідкують за ситуацією.

Норвегія припускає, що може піти за прикладом Фінляндії і закрити єдиний пропускний пункт на кордоні з росією.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, якого цитує TV2.

На запитання журналістів, чи доцільно наслідувати приклад фінів і закрити кордон з росією, прем'єр відповів, що це зроблять "у разі потреби".

Стере додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією на кордоні Фінляндії та Естонії з росією.

22 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що країна закриває усі пункти пропуску на кордоні із росією крім одного. Причиною такого рішення став наплив мігрантів зі сторони росії. Зокрема, до Фінляндії із рф прибувають біженці із різних країн.

За словами міністерки закордонних справ Еліни Валтонен, вони мають докази того, що мігрантів до кордону доставляє прикордонна служба рф.

Раніше, а саме 16 листопада, про наплив біженців заявили в уряді Естонії. Вони також звинуватили росію у допомозі мігрантам дістатися кордону. За словами міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенемета, до прикордонних пунктів прямують особи, які не мають права в’їзду до Шенгенської зони.

За його словами, російська федерація не має пропускати людей без відповідних документів до ЄС, однак вони це роблять. Тоді ж Лаурі Ляенемет заявив, що через таку ситуацію країна може закрити деякі пункти пропуску із росією.

20 листопада росія заявила про протест фінському послу через рішення про закриття пунктів пропуску. За їх словами, це порушило права російських громадян.

Тим часом у кремлі висловилися, що "нічого, крім глибокого жалю, це не викликає", та не можуть вплинути на ситуацію, адже між росією та Фінляндією "немає діалогу".

Вже через декілька днів у Міністерстві закордонних справ рф зробили нову заяву, у якій зазначалося, що таке рішенням про закриття пунктів пропуску є переладуванням відповідальності на росію, а Фінляндія "незграбно виправдовується, розігріваючи русофобські настрої".