Нові деталі мирного плану США для України: подробиці

Під час переговорів у Женеві делегаціям України і США вдалось погодити більшість норм запропонованого раніше "мирного плану" та скоригувати значну частину спірних питань.

За даними видання, йдеться зокрема про питання чисельності Збройних сил України, питання щодо Запорізької АЕС, формату обміну полоненими та повернення засуджених.

Пункти, що стосуються територій та закріплення у Конституції відмови України від вступу до НАТО, за даними ЗМІ, делегації домовились "винести за дужки". Ці питання мають бути обговорені та узгоджені на рівні глав держав, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Останню прогнозують вже цього тижня, хоча конкретної домовленості щодо дати у Женеві не було узгоджено.

Одними з найбільш суперечливих положень у попередньому документі були ті, що стосувалися територіальних питань. Насамперед вимоги виходу ЗСУ з Донецької області, зазначає ЗМІ. Один зі співрозмовників "РБК-Україна" розповів, що під час візиту до Києва американські військові мали свою оцінку ситуації на фронті, за якою події складаються не на користь України. Вони вважають, що наступні місяці для України будуть критичними і що через 12 місяців Донецьку область все одно буде втрачено. За умови припинення допомоги, якщо США "все обріжуть", це може статись ще швидше.

За проєктом плану США, частина Донецької області має стати нейтральною демілітаризованою буферною зоною під контролем росії, при цьому окупований Крим, Луганська й Донецька області будуть де-факто визнані російськими. Лінія фронту в Херсонській та Запорізькій областях згідно документу має бути заморожена.

Армія рф натомість повинна вийти з інших зайнятих територій у Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Також суперечливими пунктами початкової версії пропозиції був спільний контроль України та росії над Запорізькою АЕС та скорочення ЗСУ до 600 тис. При цьому там немає жодної прямої згадки ані про російську церкву, ані про російську мову, ні про обмеження українського озброєння, зауважує ЗМІ.