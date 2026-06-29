Новий дрон-розвідник Sweetheart може залетіти в тил рф на 150 км

"Sweetheart стартує простим поштовхом із руки, не потребуючи катапульт чи спеціальних пускових систем", - йдеться у статті.

Характеристики дрона наступні:

БПЛА оснащений цифровим відеозв’язком, керованою камерою із зумом та лазерним далекоміром. Окрему увагу розробники приділили захисту систем зв’язку від ворожих перешкод. Ще однією особливістю стала акустична малопомітність: на висоті від 50–70 метрів дрон практично не чути із землі, що ускладнює його виявлення противником.

Орієнтовна вартість комплексу буде приблизно у шість разів менше, ніж у більшості існуючих літаків-розвідників аналогічного класу.

"За такої вартості військові не боятимуться втрачати борт, а в окремих випадках зможуть свідомо відправляти його в один кінець заради отримання критично важливої розвідувальної інформації", – пояснив Ярослав Гришин.

Наразі Sweetheart проходить бойові випробування у взаємодії з українськими військовими підрозділами. Початок серійних поставок компанія очікує восени цього року.