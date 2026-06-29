Новий дрон-розвідник Sweetheart може залетіти в тил рф на 150 км
29 червня 2026, 17:57
Фото: Компанія «Генерал Черешня»
Безпілотник від української компанії "Генерал Черешня" має автономний запас хода на 3 години.
В Україні розробили новий розвідувальний дрон, що може літати на відстань до 150 км.
Про це пише військовий портал "Мілітарний".
Дрон Sweetheart випускатиме компанія "Генерал Черешня". Як розповіли розробники, цей літак- розвідник стійкий до засобів радіоелектронної боротьби. Його намагалися зробити простим у використанні, але водночас надійним та здатним виконувати складні завдання в глибокому тилу противника. Засновник компанії Ярослав Гришин відзначив, що для запуску безпілотника не потрібне додаткове обладнання.
"Sweetheart стартує простим поштовхом із руки, не потребуючи катапульт чи спеціальних пускових систем", - йдеться у статті.
Характеристики дрона наступні:
- вага – 4 кг;
- розмах крил – 1,7 м;
- автономна робота в повітрі -– до 3 годин;
- дальність польоту – до 150 км.
БПЛА оснащений цифровим відеозв’язком, керованою камерою із зумом та лазерним далекоміром. Окрему увагу розробники приділили захисту систем зв’язку від ворожих перешкод. Ще однією особливістю стала акустична малопомітність: на висоті від 50–70 метрів дрон практично не чути із землі, що ускладнює його виявлення противником.
Орієнтовна вартість комплексу буде приблизно у шість разів менше, ніж у більшості існуючих літаків-розвідників аналогічного класу.
"За такої вартості військові не боятимуться втрачати борт, а в окремих випадках зможуть свідомо відправляти його в один кінець заради отримання критично важливої розвідувальної інформації", – пояснив Ярослав Гришин.
Наразі Sweetheart проходить бойові випробування у взаємодії з українськими військовими підрозділами. Початок серійних поставок компанія очікує восени цього року.