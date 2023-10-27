Оборонні компанії США збільшили прибутки через війну в Україні

Американські оборонні компанії Lockheed, General Dynamics і RTX повідомили про збільшення своїх доходів.

Про це пише Reuters.

Фірми Lockheed, General Dynamics і RTX за останні кілька днів повідомили про кращі, ніж очікувалося, результати роботи.

Керівники компаній очікують, що як війна в Україні, так і війна в Ізраїлі сприятимуть подальшому високому попиту на їхню продукцію у найближчій перспективі.

Lockheed Martin та General Dynamics очікують, що наявні замовлення на сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні ракет-перехоплювачів Patriot і збілшення замовлень на бронетехніку, який очікується наступного місяця, тільки підкріплять їхні фінансові результати в наступних кварталах.

Так, підрозділ General Dynamics Combat Systems, який виготовляє бронетехніку, танки та артилерію, яку використовує Україна, отримав виручку майже на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Ми дуже швидко перейшли з 14 000 (артилерійських) снарядів на місяць до 20 000. Ми працюємо на випередження, щоб прискорити цю виробничу потужність до 85 000, навіть до 100 000 снарядів на місяць. І я думаю, що ситуація в Ізраїлі лише посилить тиск на цей попит", - заявив головний фінансовий директор General Dynamics Джейсон Айкен.

Компанія RTX, яка виробляє ракети AIM-120 AMRAAM, що використовуються в Україні, заявила, що після вторгнення росії в лютому 2022 року вже отримала замовлення на $3 млрд.

В третьому кварталі цього року продажі сегменту оборонних систем Northrop Grumman зросли на 6% через високий попит на боєприпаси і ракетні двигуни, що використовуються в керованих реактивних системах залпового вогню. Шведська Saab теж підвищила свій прогноз щодо продажів на весь рік, а німецька Rheinmetall заявила , що прибуток в третьому кварталі підскочив через високий попит на зброю та боєприпаси.

Керівники кількох оборонних фірм попередили, що брак кваліфікованої робочої сили і проблеми з ланцюгом поставок продовжують перешкоджати здатності компаній виконувати замовлення.

Ще на весні в Rheinmetall розповіли про створення танкового заводу в Україні.