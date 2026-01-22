Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ОБСЄ: росія готує нові атаки на енергетику та інфраструктуру, зокрема АЕС

22 січня 2026, 09:15
Цього опалювального сезону рф завдала 256 ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі України.

Заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець заявив, що Україна має достатньо інформації про плани росії щодо нових ударів по енергетиці та інфраструктурі, включно з об’єктами та мережами, які обслуговують атомні електростанції.

Як передає кореспондент "Укрінформу", таке повідомлення прозвучало під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

Як підкреслив Палагусинець, кожен новий удар росії по енергетичній інфраструктурі посеред суворої зими послаблює зусилля провідних держав, включно зі США, щодо завершення війни. Він додав, що Україна максимально конструктивна у дипломатичних зусиллях, тоді як росія зосереджена лише на атаках і стражданнях людей.

За словами заступника очільника української місії при ОБСЄ, лише цього опалювального сезону рф здійснила 256 повітряних ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України. З 11 січня атаки по енергетичних об’єктах відбуваються майже щодня.

"російський диктатор владімір путін веде геноцидну війну проти українців, особливо жінок, дітей і людей похилого віку. Ця зимова кампанія має виразний гуманітарний аспект: атаки організовані так, щоб посилити страждання під час сильних морозів, коли відсутність тепла, електрики та води стає реальною загрозою життю. росія навмисно створює небезпечні умови, що можуть призвести до фізичного знищення населення, і це повністю відповідає визначенню статті II (c) Конвенції про геноцид", — заявив Палагусинець. 

Делегація України закликала країни-члени ОБСЄ "перетворити солідарність на конкретні дії" та прискорити постачання систем протиповітряної оборони й боєприпасів, а також розширити засоби протидії ракетам і дронам. Крім того, вона закликала посилити стабільний політичний, економічний і дипломатичний тиск на росію, щоб зупинити агресію та притягнути винних до відповідальності.

