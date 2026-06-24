Окупований Севастополь залишився без світла після атаки дронів
24 червня 2026, 09:35
Фото: AFP
Під атакою була Балаклавська ТЕС у Севастополі.
У ніч проти 24 червня, після атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру окупованого Севастополя, місто повністю залишилося без електропостачання.
Про це пишуть Telegram-канали.
Зазначається, що під атакою була Балаклавська ТЕС у Севастополі, яка є однією з ключових електростанцій півострова.
Внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру Севастополь тимчасово залишився без електропостачання. Наразі масштаби пошкоджень на Балаклійській ТЕС установлюються. Місцевих жителів закликають економити заряд батарей телефонів.
За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.