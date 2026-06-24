Окупований Севастополь залишився без світла після атаки дронів

Під атакою була Балаклавська ТЕС у Севастополі.

У ніч проти 24 червня, після атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру окупованого Севастополя, місто повністю залишилося без електропостачання.

Про це пишуть Telegram-канали.

Зазначається, що під атакою була Балаклавська ТЕС у Севастополі, яка є однією з ключових електростанцій півострова.

Внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру Севастополь тимчасово залишився без електропостачання. Наразі масштаби пошкоджень на Балаклійській ТЕС установлюються. Місцевих жителів закликають економити заряд батарей телефонів.