OLX провів великий ребрендинг: змінився логотип, слоган і дизайн платформи

Компанія OLX представила новий логотип, слоган, оновила стиль сайту і мобільного додатку.

Про це розповіли в прес-службі компанії, передає ain.ua. Всю нову айдентику розробило міжнародне агентство Design Studio.

Логотип

Оновлений логотип став динамічні і яскравіше. У колірній гамі переважає бірюзовий колір.

"В оновленому логотипі також відбивається нова філософія платформи - прагнення майданчику допомагати користувачам приймати розумні рішення і втілені в логотипі можливості широкого вибору".

Гасло

Новий слоган компанії - "OLX ЗНАЙ ДЕ". Він прийшов на заміну фразі "ОLX ЗНАЙДЕТЬСЯ ВСЕ".

За словами Олексія Ломоносова, директора з маркетингу OLX, нове позиціонування відповідає тому, що кожен користувач може знайти те, що йому потрібно.

Сайт

Кардинально змінився сайт OLX. Як розповіли в компанії, візуальний стиль і тональність вибрали орієнтуючись на всі вікові категорії.

Додаток

Зміни торкнулися мобільних додатків OLX для iOS і Android. Вони стали зручніше у використанні: сортувати результати пошуку тепер можна відразу на сторінці пошуку, функціональніше стала і панель створення оголошень. Надалі, компанія планує додати додаткові функції.

"Ребрендинг - це відмінна можливість показати нашій аудиторії, що ми уважно прислухаємося до неї і намагаємося забезпечити кращий клієнтський досвід. До того ж в цей непростий період особливо важливо підтримати наших користувачів - покупців, приватних продавців, підприємців, постачальників послуг, ріелторів, претендентів, роботодавців", - Катерина Онищенко, CEO OLX в Україні та Центральній Азії.

Показники за 6 років роботи платформи

З моменту запуску в 2014 році, платформу відвідали 11,6 млрд раз. Користувачі опублікували 250 млн оголошень і подарували 1,4 млн товарів.

Нагадаємо, що у Національному банку України повідомили, що випустять в обіг нові монети номіналом 10 гривень з 3 червня 2020 року. Монети поступово замінять відповідні банкноти.