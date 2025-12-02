Оновлений мирний план має 20 пунктів, але "ще треба працювати" – Зеленський
02 грудня 2025, 17:05
Фото: Getty Images
Президент також зазначив, що США роблять серйозні кроки, щоб завершити війну.
Президент Володимир Зеленський заявив, що оновлена версія проєкту мирного плану містить 20 пунктів, але"деякі речі ще треба допрацювати".
Про це він заявив на пресконференції під час візиту до Ірландії.
За його словами, зараз є 20 пунктів, які були напрацьовані на консультаціях у Женеві й допрацьовані у Флориді.
"Деякі речі ще треба допрацювати. Це з того, що я бачив", — сказав Зеленський.
Він також зазначив, що США роблять серйозні кроки, щоб завершити війну. Зеленський наголосив, що зараз спільне завдання для всіх — це "закінчити війну, а не просто отримати паузу у бойових діях".
"Потрібен достойний мир. І щоб це дійсно відбулося, на стороні миру мають бути усі", — додав президент.
Зеленський також заявив, що очікує сигналів від спецпосланця США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера після їхніх перемовин з главою рф володимиром путіним, які відбуваються сьогодні, 2 грудня.
"Вони хочуть звітувати одразу після їхньої зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів залежатимуть майбутні кроки, які будуть змінюватися погодинно", — сказав
Президент додав, що готовий до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і "все залежить з сьогоднішніх розмов".