Оновлений мирний план має 20 пунктів, але "ще треба працювати" – Зеленський

Президент також зазначив, що США роблять серйозні кроки, щоб завершити війну.

Президент Володимир Зеленський заявив, що оновлена версія проєкту мирного плану містить 20 пунктів, але"деякі речі ще треба допрацювати".

Про це він заявив на пресконференції під час візиту до Ірландії.

За його словами, зараз є 20 пунктів, які були напрацьовані на консультаціях у Женеві й допрацьовані у Флориді.

"Деякі речі ще треба допрацювати. Це з того, що я бачив", — сказав Зеленський.