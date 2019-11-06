ООН: Кожна десята дитина в світі змушена працювати

У всьому світі 152 мільйонів хлопчиків і дівчаток змушені працювати, щоб допомогти вижити своїй родині.

У всьому світі 152 мільйонів хлопчиків і дівчаток - майже кожна десята дитина - змушені працювати, щоб допомогти вижити своїй родині. При цьому майже половина цих дітей (73 мільйони) працюють у небезпечних або грабіжницьких умовах, йдеться в заяві ЮНІСЕФ, оприлюдненій у вівторок, 11 червня в Кельні, з нагоди відзначення 12 червня Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею.

Найбільше дітей змушені працювати в Африці (72 мільйона), на другому місці - країни Азії (62 мільйони). Дитяча праця зустрічається практично у всіх секторах економіки, проте 7 з 10 дітей працюють у сільському господарстві.

"ООН закликає до негайних дій з тим, щоб світова спільнота могла твердо стати на шлях ліквідації дитячої праці", - підкреслили в організації.

ЮНІСЕФ закликав уряди, громадянське суспільство та підприємства енергійніше боротися з причинами дитячої праці - злиднями, відсутністю шансів на отримання освіти і дискримінацією дівчаток.

"Недостатньо лише засудити і заборонити дитячу працю", - сказав глава німецького відділення ЮНІСЕФ Крістіан Шнайдер.

Дитячий фонд ООН констатував сильне скорочення кількості працюючих дітей за останні десятиліття - з 246 мільйонів у 2000-му до 152 мільйонів в 2016 році, однак зазначив, що останнім часом темпи зниження сповільнилися.

"Якщо зниження числа працюючих дітей триватиме нинішніми темпами, то і в 2025 році у всьому світі будуть працювати 121 мільйонів хлопчиків і дівчаток", - зазначає ЮНІСЕФ.

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