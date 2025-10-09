ООН скорочує миротворчі місії на чверть через фінансову невизначеність зі США

Організація також готується скоротити тисячі військових, поліцейських і цивільних співробітників у кількох гарячих точках світу.

Організація Об’єднаних Націй планує скоротити приблизно 25% особового складу в дев’яти миротворчих місіях по всьому світу. Причина це нестача фінансування, спричинена затримками та урізаннями внесків з боку США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлених представників ООН.

"Нам доведеться повернути близько чверті всіх військових, поліцейських і значну кількість цивільного персоналу, а також обладнання", - зазначив співрозмовник агентства на умовах анонімності.

За оцінками, скорочення торкнеться приблизно 13–14 тисяч миротворців і поліцейських. Загалом під ударом опинилися місії в Косові, на Кіпрі, в Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Лівані, Центральноафриканській Республіці, Західній Сахарі, демілітаризованій зоні на Голанських висотах та інших регіонах.

США є найбільшим донором миротворчих операцій ООН - забезпечують понад 26% бюджету (далі Китай з 24%). Але до нового фінансового року (з 1 липня) Вашингтон не перерахував очікувані 1,5 млрд доларів, а також «заборгували» ще 1,3 млрд доларів. Загальна нестача — 2,8 млрд доларів.

У Білому домі нібито пообіцяли надіслати транш у 680 млн доларів найближчим часом, але це не вирішує проблему.

У серпні президент Дональд Трамп односторонньо скасував 800 млн доларів, передбачених на фінансування місій у 2024–2025 роках. Бюджетне управління США також запропонувало взагалі припинити фінансування миротворчих операцій у 2026 році, назвавши їх неефективними — зокрема в Малі, Лівані та Конго.

Скорочення миротворчих місій може серйозно вплинути на стабільність у кількох конфліктних регіонах, де присутність ООН відіграє ключову роль. Водночас, як нагадує Reuters, під час свого виступу на Генасамблеї ООН у вересні Трамп вкотре розкритикував організацію за «неефективність», посиливши тиск на її фінансову автономію.