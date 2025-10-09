Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ООН скорочує миротворчі місії на чверть через фінансову невизначеність зі США

09 жовтня 2025, 11:19
ООН скорочує миротворчі місії на чверть через фінансову невизначеність зі США
Організація також готується скоротити тисячі військових, поліцейських і цивільних співробітників у кількох гарячих точках світу.

Організація Об’єднаних Націй планує скоротити приблизно 25% особового складу в дев’яти миротворчих місіях по всьому світу. Причина це нестача фінансування, спричинена затримками та урізаннями внесків з боку США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлених представників ООН.

"Нам доведеться повернути близько чверті всіх військових, поліцейських і значну кількість цивільного персоналу, а також обладнання", - зазначив співрозмовник агентства на умовах анонімності.

За оцінками, скорочення торкнеться приблизно 13–14 тисяч миротворців і поліцейських. Загалом під ударом опинилися місії в Косові, на Кіпрі, в Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Лівані, Центральноафриканській Республіці, Західній Сахарі, демілітаризованій зоні на Голанських висотах та інших регіонах.

США є найбільшим донором миротворчих операцій ООН - забезпечують понад 26% бюджету (далі Китай з 24%). Але до нового фінансового року (з 1 липня) Вашингтон не перерахував очікувані 1,5 млрд доларів, а також «заборгували» ще 1,3 млрд доларів. Загальна нестача — 2,8 млрд доларів.

У Білому домі нібито пообіцяли надіслати транш у 680 млн доларів найближчим часом, але це не вирішує проблему.

У серпні президент Дональд Трамп односторонньо скасував 800 млн доларів, передбачених на фінансування місій у 2024–2025 роках. Бюджетне управління США також запропонувало взагалі припинити фінансування миротворчих операцій у 2026 році, назвавши їх неефективними — зокрема в Малі, Лівані та Конго.

Скорочення миротворчих місій може серйозно вплинути на стабільність у кількох конфліктних регіонах, де присутність ООН відіграє ключову роль. Водночас, як нагадує Reuters, під час свого виступу на Генасамблеї ООН у вересні Трамп вкотре розкритикував організацію за «неефективність», посиливши тиск на її фінансову автономію.

 

СШАООН

Останні матеріали

Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Фінансові репресії кремля? Порожні погрози путіна – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 11:03
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Політика
Франція переживає політичні потрясіння. Макрон опинився в скрутному становищі – New York Times
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 08:23
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється