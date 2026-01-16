Орбан закликає угорців сказати "ні" фінансовій підтримці України

Напередодні виборів він планує провести кероване опитування громадян, аби легітимізувати відмову від фінансової підтримки України в ЄС.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який готується до складних парламентських виборів у квітні, планує провести так звані "національні консультації", щоб мобілізувати громадську підтримку проти фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу в найближчі роки.

Про це Орбан заявив у п'ятницю в інтерв’ю державному радіо, його слова наводить Telex.

За словами глави угорського уряду, Україна оцінює свої потреби у фінансовій підтримці від міжнародних партнерів у 800 мільярдів євро протягом десяти років. Орбан стверджує, що ЄС планує забезпечити ці кошти з двох джерел, за рахунок внесків країн-членів і шляхом залучення кредитів.

"Ми не дозволимо Брюсселю нас оббирати", – заявив Орбан, оголосивши про намір винести це питання на так звані національні консультації.

Він пояснив, що кожен угорець отримає відповідну анкету й матиме можливість висловити "ні" фінансуванню України.

"Усі отримають цю петицію і зможуть разом з урядом сказати, що ми не платитимемо", – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, "національні консультації" є інструментом, який уряд Орбана регулярно використовує для формування суспільної думки. Вони імітують загальнонаціональне опитування, однак не передбачають незалежного контролю, прозорого підрахунку голосів чи запобіжників від маніпуляцій.

У червні 2025 року угорська влада оголосила результати подібного "референдуму" щодо вступу України до ЄС, заявивши, що 95% учасників нібито висловилися проти. Восени того ж року уряд ініціював нові консультації з питань підвищення податків, стверджуючи, що цього буцімто вимагає ЄС для фінансування України та війни.

Варто зазначити, що цього тижня Європейська комісія запропонувала Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро, однак Угорщина, а також Словаччина і Чехія відмовилися брати участь у цій схемі фінансування.