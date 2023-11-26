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ПОЛІТИКА

Орбан заявив, що нібито Україна не зможе перемогти росію на полі бою

26 листопада 2023, 20:27
Орбан заявив, що нібито Україна не зможе перемогти росію на полі бою
Фото: apnews.com
За словами угорського політика, на початку стратегія Заходу полягала у фінансуванні українців, аби ті боролися на полі бою задля поразки росіян. Проте зараз стало очевидно, що москва "не програє".

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову заявив, що Україна не зможе перемогти росію.
Уривок виступу політика оприлюднив представник уряду Золтан Ковач в Х (Twitter).

Угорський голова уряду заявив, що немає питання у порушені міжнародних законів, бо це є очевидним, так само як і агресія. Проте він наголосив, що Європа неправильно реагувала на "кризу з Кримом". Тоді ЄС хотів локалізувати конфлікт, що вилилось у Мінські домовленості.

"Зараз, коли "донецький конфлікт" спалахнув, наша відповідь була абсолютно протилежною — глобалізація конфлікту. Не локалізувати, а зробити його міжнародним. Тепер ця проблема є глобальною проблемою. Я вважаю, що це погано. Погана для всіх, як для європейців та українців, так і для росіян", — каже Орбан.

Також він наголосив, що світ має зрозуміти, що спочатку стратегія полягала у тому, що українці битимуться на фронті, щоб росіяни програли. Після цього у рф мав змінитись лідер, а потім початись переговори.

"Ми фінансуємо, а українці битимуться та вмиратимуть. Де ми зараз? Очевидно, що українці не переможуть на фронті. Немає рішення на поле битви. росіяни не програють. Не буде зміни політичного режиму у москві. Ось така зараз реальність", — резюмував премʼєр-міністр Угорщини.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати всю допомогу ЄС для України, а також майбутній вступ країни до організації, якщо лідери союзу не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

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