Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України в ЄС

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС прагне прийняти Україну у 2027 році, аби відкрити їй доступ до бюджету Союзу з 2028 року.

Про це стало відомо з поширених речником Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах з фрагментами інтерв'ю угорського прем'єра.

За словами Орбана, під час останнього саміту ЄС лідерам нібито представили документ, у якому викладено плани Брюсселя щодо вступу України саме у 2027 році. На його думку, такий поспіх пов’язаний з початком нового семирічного бюджетного циклу Євросоюзу у 2028 році.

"Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році", - заявив Орбан.