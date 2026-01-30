Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України в ЄС

30 січня 2026, 19:53
Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України в ЄС
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За словами Орбана, під час останнього саміту ЄС лідерам нібито представили документ, у якому викладено плани Брюсселя щодо вступу України саме у 2027 році.
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС прагне прийняти Україну у 2027 році, аби відкрити їй доступ до бюджету Союзу з 2028 року.
 
Про це стало відомо з поширених речником Орбана Золтаном Ковачем коротких роликах з фрагментами інтерв'ю угорського прем'єра.
 
За словами Орбана, під час останнього саміту ЄС лідерам нібито представили документ, у якому викладено плани Брюсселя щодо вступу України саме у 2027 році. На його думку, такий поспіх пов’язаний з початком нового семирічного бюджетного циклу Євросоюзу у 2028 році.
 
"Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році", - заявив Орбан.
 
Він стверджує, що в такому разі фінансування отримає Україна коштом інших країн-членів.
 
"Це означає, що… ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців", - сказав прем’єр Угорщини.
 
Орбан також наголосив, що час для вступу України, на його думку, обмежений саме рамками бюджетного циклу.
 
"Тому є обмежений час для вступу України до ЄС до початку наступного семирічного бюджету", - додав він.
 
Крім того, прем’єр Угорщини вкотре повторив свою позицію проти членства України в Євросоюзі. Зокрема, він заявив, що Україна нібито не посилить безпеку Європи.
 
"Україна не може захистити Європу від росії", - сказав Орбан, додавши, що вступ України, на його переконання, "втягне нас у війну".
 
На його думку, фінансову допомогу Україні слід переорієнтувати на внутрішні потреби країн ЄС.
 
"Гроші, які ми даємо або хочемо дати Україні, повинні бути використані для розвитку армій і озброєння європейських країн", - заявив він.
 
Водночас Орбан окреслив власне бачення європейської безпеки.
 
"Наша лінія оборони проти росії - це не українсько-російський кордон, а місце, де закінчується кордон НАТО", - підсумував угорський прем’єр.

 

Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

