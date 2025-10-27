Орбан зустрінеться з Трампом для обговорення санкцій США проти російської нафти

Очікується, що зустріч Орбана й Трампа відбудеться в другій половині наступного тижня.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наступного тижня відвідає Вашингтон, де планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення американських санкцій проти російського нафтового сектору.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого цитує Bloomberg.

За словами Сійярто, цього тижня уряд Угорщини має оцінити точний "юридичний і фізичний вплив" санкцій, які Трамп запровадив минулого тижня проти російських компаній.

"За необхідності прем’єр-міністр зможе особисто обговорити це питання наступного тижня у Вашингтоні", — зазначив глава угорського МЗС.

Як відомо, президент США закликає європейські держави до повної відмови від російської нафти та газу. Нещодавно Вашингтон запровадив санкції проти російських енергетичних гігантів "Роснєфть" і "Лукойл".

Після цього Орбан заявив, що його уряд шукає шляхи, як обійти дію обмежень, аби зберегти постачання енергоносіїв до Угорщини.