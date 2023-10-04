Палата представників США не зможе ухвалювати закони до обрання нового спікера – Маркарова
У США через відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті зупинилося схвалення нових законів.
Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова у своєму коментарі щодо безпрецедентної відставки спікера.
Вона зазначила, що зупиниться саме голосування, але інша робота триватиме, зокрема в комітетах.
Також Палата представників планує повернутися до роботи не раніше наступного вівторка, а до того триватимуть дискусії щодо можливих кандидатів.
"Багато імен вже активно обговорюють – від традиційно в таких випадках лідера більшості Скаліза, який є наступним у партійній ієрархії після спікера", – уточнила Маркарова.
Також можуть бути інші кандидати, яких оберуть у ході обговорення.
"Можу тільки сказати, що з переважною більшістю імен, які звучать, та їхніми командами у нас побудовано гарний конструктивний діалог", – зазначила Маркарова, додавши, що українські дипломати продовжують роботу з Конгресом на всіх рівнях.