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Палата представників США не зможе ухвалювати закони до обрання нового спікера – Маркарова

04 жовтня 2023, 14:55
Палата представників США не зможе ухвалювати закони до обрання нового спікера – Маркарова
маркарова оксана посол
Без розгляду залишиться поки що і допомога Україні.

У США через відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті зупинилося схвалення нових законів. 

Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова у своєму коментарі щодо безпрецедентної відставки спікера.

Вона зазначила, що зупиниться саме голосування, але інша робота триватиме, зокрема в комітетах.

Також Палата представників планує повернутися до роботи не раніше наступного вівторка, а до того триватимуть дискусії щодо можливих кандидатів.

"Багато імен вже активно обговорюють – від традиційно в таких випадках лідера більшості Скаліза, який є наступним у партійній ієрархії після спікера", – уточнила Маркарова. 

Також можуть бути інші кандидати, яких оберуть у ході обговорення.

"Можу тільки сказати, що з переважною більшістю імен, які звучать, та їхніми командами у нас побудовано гарний конструктивний діалог", – зазначила Маркарова, додавши, що українські дипломати продовжують роботу з Конгресом на всіх рівнях. 

вибориСШАдопомога Українівійна в Україніросія окупантиМаркарова

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