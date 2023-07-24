Матеріали:
Теми:

"Панцир" на даху Міноборони рф не зміг збити безпілотник, що летів за 300 метрів

24 липня 2023, 21:55
джерело 24tv
Жодних свідчень роботи "Панцира" під час атаки дронів 24 липня очевидці не помітили.

"Панцир-С1" на даху штаб-квартири Міноборони рф не зміг збити безпілотник, хоча перебував від точки удару по москві менш ніж за 300 метрів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як випливає з публікацій у соцмережах і супутникових знімків, зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії "Панцир-С1", розміщений на даху штаб-квартири міноборони рф наприкінці 2022 року, як і раніше, перебуває там.

Зазначається, що до місця удару безпілотника по комплексу будівель російського військового відомства на Комсомольському проспекті від цієї точки - менше ніж 300 метрів.

"Проте жодних свідчень роботи "Панцира" вранці в понеділок очевидці не помітили", - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня, мешканців москви розбудили гучні вибухи у різних районах міста. 

безпілотникивійна в Україніросія окупантиміноборони рфатака дронів

Останні матеріали

Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Політика
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2023, 01:15
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Політика
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Переклад iPress – 24 липня 2023, 16:06
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Політика
Ракетні атаки росіян на Одесу без жодного військового сенсу. Все для фронту, все для піару путіна – Том Купер
Переклад iPress – 24 липня 2023, 00:07
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Cуспільство
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2023, 06:47
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється