Папа Римський закликав до перемир’я у війні

Понтифік звернувся до тих, хто "має владу над країнами", щоб вони доклали зусиль для "завершення конфлікту".

Папа Римський Франциск, виступаючи в середу за два дні до першої річниці вторгнення росії в Україну, закликав до припинення вогню і мирних переговорів, заявивши, що жодна перемога не може бути "побудована на руїнах" .

Про це повідомляє Reuters.

"Дорогі брати й сестри, післязавтра, 24 лютого, виповниться рік після вторгнення до України, рік від початку цієї абсурдної та жорстокої війни, сумна річниця", - сказав Папа, звертаючись до паломників під час спільної аудієнції.

Він закликав залишатися поруч із "страждальним українським народом".

"Кількість загиблих, поранених, біженців, внутрішньо переміщених осіб, знищень, розмір економічних і соціальних збитків говорить сам за себе. Чи зможе Господь простити стільки злочинів і стільки насильства? Він – Бог миру. Залишаймося близькими з мученицьким українським народом, страждання якого тривають, і запитуймо: чи було зроблено все можливе, щоб зупинити війну?" – сказав він.

Папа Франциск також закликав тих, хто може посприяти завершенню війни, зробити це.

"Звертаюся із закликом до тих, хто має владу над країнами, щоб вони докладали конкретних зусиль для того, аби покласти край конфліктові, досягнути припинення вогню та розпочати мирні переговори. Побудована на руїнах перемога ніколи не буде справжньою", - заявив понтифік.