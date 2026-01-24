Партнери G7 представили нові пакети допомоги для енергетики України
24 січня 2026, 16:45
Серед іншого, США готові надати понад 400 мільйонів євро.
Під час "енергетичного Рамштайну" партнери G7 анонсували нові пакети допомоги Україні для відновлення енергетики.
Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.
Засідання "енергетичного Рамштайну" відбулося у форматі G7. В ньому взяли участь міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та заступниця міністра Марина Денисюк.
Партнери підтвердили нові пакети гуманітарної допомоги. Зокрема:
- США — понад 400 мільйонів євро;
- Велика Британія — майже 23 мільйони євро;
- Нідерланди — 23 мільйони євро;
- Німеччина — 60 мільйонів євро;
- Італія — 10 мільйонів євро (додатково 50 мільйонів євро заклали в бюджеті на 2026 рік).
Кулеба відзначив допомогу, яку вже в січні надали партнери. Це:
- Європейська комісія — 447 генераторів для Києва та громад по всій країні, з фокусом на прифронтові області;
- Польща — майже 400 генераторів для Київської області;
- Італія — 78 котлів високої потужності;
- Литва — 90 генераторів;
- Німеччина — блочно-модульні котельні загальною потужністю 16 МВт;
- Швейцарія — до 500 тисяч євро для Харківської та Київської областей;
- Японія — 140 генераторів малої та середньої потужності, 60 трансформаторів, 2 когенераційні установки;
- Франція — понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт та інше обладнання.
За даними Мінрозвитку регіонів, учасники зустрічі також домовились наповнювати Національний резерв мобільного енергетичного обладнання, сформувати "банку" критичного обладнання для реагування після атак, масштабувати фізичний захист енергообʼєктів і розширити децентралізовану генерацію для забезпечення тепло- та водопостачання.