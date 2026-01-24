Партнери G7 представили нові пакети допомоги для енергетики України

Серед іншого, США готові надати понад 400 мільйонів євро.

Під час "енергетичного Рамштайну" партнери G7 анонсували нові пакети допомоги Україні для відновлення енергетики.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Засідання "енергетичного Рамштайну" відбулося у форматі G7. В ньому взяли участь міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та заступниця міністра Марина Денисюк.

Партнери підтвердили нові пакети гуманітарної допомоги. Зокрема: