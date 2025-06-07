Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Пекін активізує зусилля з покращення відносин з ЄС на тлі повернення Трампа – FT

07 червня 2025, 20:59
Пекін активізує зусилля з покращення відносин з ЄС на тлі повернення Трампа – FT
Фото: з вільного доступу
Пекін намагається покращити відносини з Брюсселем після повернення Трампа до Білого дому.

Пекін погодився прискорити видачу ліцензій на експорт рідкісноземельних металів для деяких європейських компаній після того, як суворий контроль Китаю над постачанням критично важливих мінералів похитнув глобальні ланцюги поставок.  

Про це повідомляє FT.

Європейскі чиновники та промислові групи скаржилися, що нова система ліцензування експорту рідкісноземельних елементів, запроваджена Пекіном після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові торговельні тарифи проти низки країн, ризикує призвести до масових зупинок підприємств.

Однак, згідно з заявою, опублікованою Міністерством торгівлі Китаю в суботу, 7 червня, Пекін тепер готовий створити канал для кваліфікованих заявок, щоб прискорити їхнє схвалення. Водночас, не було надано жодних подробиць щодо того, наскільки швидким буде цей процес або яких європейських компаній це стосуватиметься. Один із європейських чиновників у Пекіні, говоривши на умовах анонімності, попередив, що виробники все ще можуть зіткнутися із затримками в постачанні рідкісноземельних елементів у короткостроковій і середньостроковій перспективі з огляду на “величезне відставання” заявок на отримання ліцензій.

Нове оголошення Пекіна з'явилося після зустрічі міністра торгівлі Китаю Ван Веньтао і комісара ЄС з питань торгівлі та економічної безпеки Мароша Шефчовича, яка відбулася минулого тижня в Парижі. Ван закликав ЄС “вжити ефективних заходів для полегшення, захисту і сприяння торгівлі високотехнологічною продукцією з Китаєм”.

Пекін дедалі більше занепокоєний тим, що Європа приєднується до запроваджених США обмежень на продаж напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем до Китаю.

Дональд ТрампЄвросоюз

Останні матеріали

Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Ефективна
Політика
Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер
Переклад iPress – 05 червня 2025, 00:52
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється