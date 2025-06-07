Пекін активізує зусилля з покращення відносин з ЄС на тлі повернення Трампа – FT

Пекін намагається покращити відносини з Брюсселем після повернення Трампа до Білого дому.

Пекін погодився прискорити видачу ліцензій на експорт рідкісноземельних металів для деяких європейських компаній після того, як суворий контроль Китаю над постачанням критично важливих мінералів похитнув глобальні ланцюги поставок.

Про це повідомляє FT.

Європейскі чиновники та промислові групи скаржилися, що нова система ліцензування експорту рідкісноземельних елементів, запроваджена Пекіном після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові торговельні тарифи проти низки країн, ризикує призвести до масових зупинок підприємств.

Однак, згідно з заявою, опублікованою Міністерством торгівлі Китаю в суботу, 7 червня, Пекін тепер готовий створити канал для кваліфікованих заявок, щоб прискорити їхнє схвалення. Водночас, не було надано жодних подробиць щодо того, наскільки швидким буде цей процес або яких європейських компаній це стосуватиметься. Один із європейських чиновників у Пекіні, говоривши на умовах анонімності, попередив, що виробники все ще можуть зіткнутися із затримками в постачанні рідкісноземельних елементів у короткостроковій і середньостроковій перспективі з огляду на “величезне відставання” заявок на отримання ліцензій.

Нове оголошення Пекіна з'явилося після зустрічі міністра торгівлі Китаю Ван Веньтао і комісара ЄС з питань торгівлі та економічної безпеки Мароша Шефчовича, яка відбулася минулого тижня в Парижі. Ван закликав ЄС “вжити ефективних заходів для полегшення, захисту і сприяння торгівлі високотехнологічною продукцією з Китаєм”.

Пекін дедалі більше занепокоєний тим, що Європа приєднується до запроваджених США обмежень на продаж напівпровідників та обладнання для виробництва мікросхем до Китаю.