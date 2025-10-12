Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон інвестує мільярд доларів, щоб позбутися залежності від рідкісноземельних мінералів Китаю

12 жовтня 2025, 19:22
Пентагон інвестує мільярд доларів, щоб позбутися залежності від рідкісноземельних мінералів Китаю
Фото: afp.com
Адже саме КНР який домінує на світовому ринку рідкоземельних ресурсів.

США планують витратити понад 1 мільярд доларів на закупівлю критично важливих мінералів, необхідних для оборонної промисловості. Метою ініціативи є зменшення залежності від Китаю, який домінує у глобальному постачанні рідкоземельних ресурсів.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За даними джерел, Пентагон готується до масштабних закупівель чотирьох ключових мінералів, які використовуються у виробництві сучасного озброєння, зокрема ракетних і радарних систем:

  • Кобальт — до $500 млн;

  • Стибій — до $245 млн (у компанії US Antimony Corporation);

  • Тантал — до $100 млн (у неназваного американського виробника);

  • Скандій — до $45 млн (у компаній Rio Tinto та APL Engineered Materials з офісами у США, Японії та Китаї).

Ці закупівлі є частиною довгострокової стратегії США щодо зміцнення національної безпеки шляхом диверсифікації джерел постачання важливих мінералів, необхідних для оборонного сектора.

"Здатність Китаю припинити експорт цих мінералів може суттєво підірвати можливості США в умовах стратегічної конкуренції або збройного конфлікту," - заявила юристка компанії Covington & Burling Стефані Барна.

Ці дії Вашингтона є відповіддю на нові обмеження з боку Китаю. 9 жовтня Пекін запровадив жорсткі правила контролю за експортом рідкісноземельних ресурсів і технологій.

Згідно з новими правилами, іноземні компанії повинні отримати дозвіл китайської влади навіть на постачання магнітів, які містять незначну частку мінералів китайського походження.

Таким чином Китай посилює вплив на глобальні ланцюги постачання стратегічної сировини, створюючи нові виклики для західних економік і особливо оборонної промисловості США.

 

ПентагонКитаймінерали

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється