Пентагон інвестує мільярд доларів, щоб позбутися залежності від рідкісноземельних мінералів Китаю

Адже саме КНР який домінує на світовому ринку рідкоземельних ресурсів.

США планують витратити понад 1 мільярд доларів на закупівлю критично важливих мінералів, необхідних для оборонної промисловості. Метою ініціативи є зменшення залежності від Китаю, який домінує у глобальному постачанні рідкоземельних ресурсів.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За даними джерел, Пентагон готується до масштабних закупівель чотирьох ключових мінералів, які використовуються у виробництві сучасного озброєння, зокрема ракетних і радарних систем:

Кобальт — до $500 млн;

Стибій — до $245 млн (у компанії US Antimony Corporation);

Тантал — до $100 млн (у неназваного американського виробника);

Скандій — до $45 млн (у компаній Rio Tinto та APL Engineered Materials з офісами у США, Японії та Китаї).

Ці закупівлі є частиною довгострокової стратегії США щодо зміцнення національної безпеки шляхом диверсифікації джерел постачання важливих мінералів, необхідних для оборонного сектора.

"Здатність Китаю припинити експорт цих мінералів може суттєво підірвати можливості США в умовах стратегічної конкуренції або збройного конфлікту," - заявила юристка компанії Covington & Burling Стефані Барна.

Ці дії Вашингтона є відповіддю на нові обмеження з боку Китаю. 9 жовтня Пекін запровадив жорсткі правила контролю за експортом рідкісноземельних ресурсів і технологій.

Згідно з новими правилами, іноземні компанії повинні отримати дозвіл китайської влади навіть на постачання магнітів, які містять незначну частку мінералів китайського походження.

Таким чином Китай посилює вплив на глобальні ланцюги постачання стратегічної сировини, створюючи нові виклики для західних економік і особливо оборонної промисловості США.