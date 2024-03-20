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Пентагон повідомив, які обмеження матиме Україна у використанні F-16

20 березня 2024, 14:33
Пентагон повідомив, які обмеження матиме Україна у використанні F-16
За словами речника Пентагону, Захід бачить використання винищувачів F-16 Україною лише в межах її суверенної території.

Винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Патрік Райдер в інтерв'ю "Радіо свободі".

Відповідаючи на запитання про те, чи існують застереження для України щодо F-16, речник Пентагону заявив, що Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території. Водночас він зауважив, що літаки дадуть "унікальний повітряний потенціал" нашій країні.

"Який має на меті зосередитися на захисті Україною своєї суверенної території й всередині суверенних кордонів України", – відзначив Райдер.

Речник додав, що повітряна коаліція наразі докладає всіх зусиль, аби навчити українських пілотів та техніків керування та підтримки цих літаків. У тому ж числі коаліція опікується питанням доставки винищувачів.

Пентагонвійна в УкраїнівинищувачіF-16росія окупанти

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