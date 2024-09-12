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Пентагон виділив $1,2 млрд на виробництво ракет AMRAAM для України

12 вересня 2024, 11:13
Пентагон виділив $1,2 млрд на виробництво ракет AMRAAM для України
rtx.com
Роботи за контрактом мають бути завершені до 31 грудня 2028 року.

Американське міністерство оборони уклало з американською компанією Raytheon контракт майже на $1,2 млрд на виробництво авіаційних ракет середньої дальності типу AMRAAM, зокрема і для України. 

Про це йдеться на сайті Пентагону.

"Компанія Raytheon Co., Тусон, штат Арізона, отримала контракт на заохочувальну модифікацію з фіксованою ціною в розмірі $ 1 195 985 081 за раніше укладеним контрактом на вдосконалену ракету середньої дальності класу "повітря-повітря" (AMRAAM)", – йдеться в заяві відомства. 

З документа зрозуміло, що контракт передбачає виробництво ракет AMRAAM та супутнього обладнання для їхньої передачі Бахрейну, Болгарії, Великій Британії, Угорщини, Німеччини, Італії, Канаді, Норвегії, Україні, Фінляндії, Швейцарії та Японії.

Роботи за контрактом мають бути завершені до 31 грудня 2028 року.

AMRAAM – це зброя нового покоління, здатна вражати цілі за межами видимості на дальності 160 кілометрів. Ракету описують як одну з найдосконаліших видів зброї, яка має багато перемог в боях повітря-повітря. 

Також ракета використовує комбінацію інерційного наведення та бортового активного радара для досягнення наміченої цілі та виконання перехоплення. 

Ранешіе США схвалили продаж Румунії ракет AMRAAM.

 

ПентагонAMRAAMвійна в Україніпідтримка України

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