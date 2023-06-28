Перебування в білорусі ПВК "Вагнер" вимагає твердої відповіді НАТО – Польща

Переміщення ПВК "Вагнер" і Євгена Прігожина до білорусі є негативним сигналом та вимагає твердих рішень на рівні НАТО.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Укрінформ.

"Це одне з головних питань, яке, сподіваюся, ми обговорюватимемо на Вільнюському саміті, і на мою думку, це вимагає певних рішень. Складно сказати, чи вони будуть прийняті на майбутньому саміті у Вільнюсі, тому що це досить складний процес, але я сподіваюся, що ми обговоримо це питання", - заявив очільник Польщі.

Дуда вважа, що переміщення групи ПВК до Білорусі та присутність там її ватажка Євгена Прігожина є дуже серйозною проблемою і викликає занепокоєння.

"Ми маємо прийняти деякі рішення, дуже сильні рішення. На мій погляд, це вимагає дуже твердої відповіді НАТО", - сказав Дуда.