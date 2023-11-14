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Переговори щодо вступу України в ЄС почнуться на початку 2024 року – Кулеба

14 листопада 2023, 10:11
Переговори щодо вступу України в ЄС почнуться на початку 2024 року – Кулеба
Фото: Укрінформ
Ймовірно йдеться про березень 2024 року.

Переговори щодо вступу України в Європейський Союз почнуться на початку 2024 року.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного марафону "Єдині новини".

За його словами, навряд чи переговори що членства України розпочнуться на Різдво, адже після 20-го грудня прийнято йти святкувати у відпустку. Таким чином, ймовірно, що на переговори слід очікувати на початку наступного року.

"Але "на початку" у широкому розумінні, а не у перший місяць", - зазначив глава МЗС.

Крім того, натяк щодо початку переговорів є і у звіті самої Європейської комісії. Йдеться про березень 2024 року.

"Натяк міститься у рішенні самої Європейської комісії, де написано, що до березня Європейська комісія представить ще один звіт про виконання Україною тих побажань, які містяться в нинішньому звіті. Тому це орієнтир, але й натяк з боку самої Європейської комісії", - додав Кулеба.

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