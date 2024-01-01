Перша атака морських дронів у Криму не вдалася, бо Ілон Маск вимкнув зв'язок – ЗМІ

Очільник Мінцифри Федоров намагався переконати Маска, але той відмовив.

У вересні 2022 року Україна вперше спробувала застосувати морські дрони проти російських суден в Севастопольській бухті. Однак, за 70 кілометрів від цілі зник зв'язок із "Старлінками" мільярдера Ілона Маска. Вмовити Маска ввімкнути зв'язок не вдалося, тому Україна модифікувала безпілотники.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

Автори зазначають, що за просуванням цих бортів у захищеному бункері стежили голова Служби безпеки України Василь Малюк і командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа, віцепрем'єр Михайло Федоров та ідеолог всієї програми надводних дронів бригадний генерал військової контррозвідки СБУ з позивним "Хантер".

Сподіваючись уразити російські ракетоносії, члени команди розробників вели українські дрони в саме серце Чорноморського флоту Російської Федерації – в Севастопольську бухту.

"Це були перші зразки взагалі такого озброєння. Частина з них втопилися в морі або самопідірвались. Настільки тоді була ще недосконала конструкція", – цитують у виданні генерала з позивним "Хантер".

Але 5 бортів, кожен із яких ніс по 108 кілограмів тротилу, таки пробилися через хвилі й наближалися до Севастополя.

"70 кілометрів нам залишалось до фрегата "Адмірал Макаров". Всі в напруженні, що от ми його атакуємо. І тут – нам вирубають зв'язок. Ілон Маск виключив "Старлінки", через які ми керували дронами", – розповів один із учасників тієї першої операції.

Бажана ціль була за годину – півтори ходи, але місія опинилась на межі провалу через рішення американського мільярдера, додають у виданні.

"Федоров намагався його переконати, але Маск не слухав. Наші теж через свої канали намагались вирішити ситуацію, але американці кажуть, що це, мовляв, приватна компанія, ми не можемо на них тиснути", – згадує один із присутніх тоді в бункері.

Команда спробувала повернути дрони назад на базу, проте допливли тільки два борти. "Адмірал Макаров" залишився цілим стояти в Севастополі. Проте тільки на деякий час.

"Навіть ті два борти, які повернулися, дали неоціненну інформацію. По зв'язку, по навігації, по корпусу і так далі", - розповів один із розробників.

За його словами, в СБУ та ВМС працювала ціла військова лабораторія, яка все вивчила, врахувала і уже через місяць, у жовтні, вдалося вдарити по російських цілях у бухтах Севастополя.

Команда зрозуміла, що дрон мусить мати кілька різних каналів зв'язку, щоб уникнути таких неприємностей у майбутньому. На найновіших модифікаціях дронів зараз стоїть три системи взаємодублюючого зв'язку, додають у виданні.