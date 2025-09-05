Перші ракети ERAM для України прибудуть у жовтні, але є один нюанс — ЗМІ
Україна готується отримати від Сполучених Штатів велику партію нових недорогих крилатих ракет повітряного запуску великої дальності, які дадуть змогу бити по цінних цілях у тилу російських військ.
Про це пише Aviationweek.
Йдеться про Extended-Range Attack Munition (ERAM) — ракети, які можна застосовувати з винищувачів F-16 та українських МіГ-29. У серпні уряд США офіційно схвалив продаж Україні до 3 550 одиниць ERAM, а перші десять з них планують поставити вже у жовтні цього року.
Першу велику партію з 840 ракет мають передати до кінця жовтня 2026 року. Їх виробляють дві компанії — CoAspire (Вірджинія) та Zone 5 Technologies (Каліфорнія). ERAM стали результатом швидкого проєкту американських військових. Від першого запиту у серпні 2024 року до готових прототипів минуло лише 14 місяців.
Випробування відбувалися як на американському літаку Douglas A-4, так і на українському винищувачі МіГ. Новий підхід до розробки дозволив уникнути багаторічних затримок, характерних для традиційних програм озброєнь. Наприклад, на створення Joint Air-to-Surface Standoff Missile знадобилося вісім років. У випадку з ERAM перший політ відбувся через чотири місяці після підписання контрактів. За даними документів ВПС США, ERAM — це звичайна крилата ракета повітряного запуску, яку можна розміщувати під крилом або у відсіку винищувачів і бомбардувальників. Вона інтегрується у бортові системи або може керуватися напряму пілотом.