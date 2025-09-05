Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Перші ракети ERAM для України прибудуть у жовтні, але є один нюанс — ЗМІ

05 вересня 2025, 21:48
Фото: з вільного доступу
Першу велику партію з 840 ракет мають передати до кінця жовтня 2026 року.

Україна готується отримати від Сполучених Штатів велику партію нових недорогих крилатих ракет повітряного запуску великої дальності, які дадуть змогу бити по цінних цілях у тилу російських військ. 

 Про це пише Aviationweek.

Йдеться про Extended-Range Attack Munition (ERAM) — ракети, які можна застосовувати з винищувачів F-16 та українських МіГ-29. У серпні уряд США офіційно схвалив продаж Україні до 3 550 одиниць ERAM, а перші десять з них планують поставити вже у жовтні цього року.

Першу велику партію з 840 ракет мають передати до кінця жовтня 2026 року. Їх виробляють дві компанії — CoAspire (Вірджинія) та Zone 5 Technologies (Каліфорнія). ERAM стали результатом швидкого проєкту американських військових. Від першого запиту у серпні 2024 року до готових прототипів минуло лише 14 місяців.

Випробування відбувалися як на американському літаку Douglas A-4, так і на українському винищувачі МіГ. Новий підхід до розробки дозволив уникнути багаторічних затримок, характерних для традиційних програм озброєнь. Наприклад, на створення Joint Air-to-Surface Standoff Missile знадобилося вісім років. У випадку з ERAM перший політ відбувся через чотири місяці після підписання контрактів. За даними документів ВПС США, ERAM — це звичайна крилата ракета повітряного запуску, яку можна розміщувати під крилом або у відсіку винищувачів і бомбардувальників. Вона інтегрується у бортові системи або може керуватися напряму пілотом.

СШАракетивійна

