США схвалили продаж Україні кількох тисяч ракет ERAM

ERAM мають дальність до 450 км

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив можливий продаж боєприпасів Україні. Йдеться про зброю на загальну на суму приблизно 825 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Мова про 3350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) і такої ж кількості систем GPS/INS із модулем SAASM. Зазначається, що український уряд надіслав запит на придбання ракет.

До цього пакета також увійде допоміжне обладнання, запасні частини, допомога з ремонту, програмне забезпечення тощо. Для придбання ракет Україна залучить фінансування від Данії, Нідерландів та Норвегії. Також будуть використані кошти з програми міжнародного військового фінансування (FMF) США.

Головними підрядниками будуть компанії Zone 5 Technologies та CoAspire. Наголошується, що продаж ракет не вимагатиме відрядження до України додаткових представників уряду США або підрядника та не матиме негативного впливу на обороноздатність США